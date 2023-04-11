Вашингтон, 11 апреля, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Власти США год назад одобрили программу продажи Украине вооружений в рамках ленд-лиза, но эти поставки до сих пор не начались из-за нежелания Белого дома накладывать на Киев денежные обязательства. Об этом написало издание Politico.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдат ВСУ

Чиновник из окружения президента Джо Байдена заверил, что Вашингтон уделяет особое внимание помощи, за которую Киеву не пришлось бы платить.

В Белом доме готовы к использованию ленд-лиза в будущем, но на данный момент намерены передавать оружие безвозмездно, пока есть возможность.

Как сообщало ИА REGNUM, в США усомнились в результативности ожидаемого контрнаступления ВСУ, пишет Washington Post со ссылкой на секретные данные американской разведки, попавшие в Сеть.