TAC: США играют с огнём, используя Международный уголовный суд против России

Вашингтон, , 06:34 — REGNUM В Вашингтоне должны опасаться планов окончательной победы над Россией в украинском конфликте и судебного преследования лидеров РФ. К такому выводу пришёл научный сотрудник Центра иммиграционных исследований, бывший американский дипломат Филипп Линдерман, говорится в статье The American Conservative.

Флаг США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, «Госдепартамент играет с огнём, пытаясь использовать Международный уголовный суд (МУС) против России».

Линдерман убеждён, что согласованная с МУС антироссийская позиция США является радикальным дипломатическим шагом, более поспешным, чем тактика применения визовых и экономических санкций.

Администрация президента США Джо Байдена непоследовательна в своих позициях. С одной стороны, американский лидер назвал оправданным ордер МУС на «арест» Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой, а с другой — Вашингтон не признаёт полномочия данного суда в отношении граждан США. Поддержка МУС чревата для Вашингтона раздуванием аппетитов суда, который сможет использовать возросшее влияние против самих США, резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта на сайте МУС в Гааге появилась информация о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой. Как указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в РФ спокойно отнеслись к незаконному и не имеющему для страны силы решению МУС.

В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал МУС правовым ничтожеством и международно-правовым импотентом.