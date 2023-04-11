Российское ПВО за месяц только на одном участке СВО в Запорожской области уничтожила десять целей

Москва, , 06:10 — REGNUM Защищая города Запорожской области, расчёты ПВО России круглосуточно дежурят. В марте только на одном из участков было уничтожено десять воздушных целей, в их числе ракет системы HIMARS. Об этом журналистам рассказал командир подразделения ПВО.

Российская техника в зоне СВО Министерство обороны Российской Федерации

«На нашем направлении тенденция такая, что противник взял тактическую паузу, думаю, надо, готовиться к чему-то. Нам предстоит большое количество работы», — предположил командир.

По словам военного, киевские боевики бьют по системе жизнеобеспечения городов Запорожской области. Ракеты и снаряды летят в электростанции, железнодорожные пути, мосты, дома.

«Обстрелы ведутся хаотично, невозможно предугадать, куда будет нанесён удар. Поэтому расчёты дежурят круглосуточно», — добавил командир.

Как сообщало ИА REGNUM, российская армия на херсонской линии фронта ликвидировала до десяти украинских военных, а также две самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика».