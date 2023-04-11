Задержанный в Запорожье агент ВСУ дал признательные показания

Мелитополь, , 06:04 — REGNUM В Запорожской области задержанный агент Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины сознался, что был завербован для сбора информации о военных и гражданских объектах для дальнейшего нанесения ударов по ним, сообщили правоохранительные органы Запорожской области.

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По словам агента, он должен был передавать информацию о базах дислокации российских военных, СМИ, банках и других гражданских объектах. Через несколько дней он передал координаты местной военной комендатуры России.

«Через некоторое время мой товарищ предложил съездить мне в Херсонскую область, <…> я согласился. В ходе этой поездки я выявил 13 блокпостов военнослужащих РФ», — добавил задержанный.

По информации правоохранителей, 22-летний мужчина ранее был условно осуждён за побои и угрозы убийством. За нарушение правил условного наказания его объявили в России в федеральный розыск.

«Спецслужбы киевского режима в своей работе опираются либо на асоциальных, маргинальных личностей, как этот задержанный, либо применяют угрозы и шантаж», — констатировал один из сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие проверяет задержанного агента на причастность к обстрелам киевскими боевиками Мелитополя 29 марта и 2 апреля 2023 года. Известно, что подозреваемый является гражданином Российской Федерации. В Запорожье приехал по заданию агента ГУР Украины. Связь с ним установили в Telegram, он заполнил анкету для вступления в террористическую организацию легион «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За каждый свой донос в Мелитополе он получал около 2,5 тыс. рублей.