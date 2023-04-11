Группировка сил «Восток» пресекла попытки ВСУ провести разведку боем и выход на передовые позиции

Москва, , 06:00 — REGNUM На запорожском направлении мобильная огневая группа ВСУ пыталась выйти к передовым позициям ВС России. Бойцы группировки сил «Восток» пресекли вылазку противника. Об этом рассказал начальник пресс-центра ГС Александр Гордеев.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он уточнил, что в ходе операции были уничтожены бронеавтомобиль и пять украинских военнослужащих.

Также артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ в районе Новоданиловки, где были ликвидированы пять нацистов. С помощью комплекса «Пенициллин» удалось выявить САУ «Гвоздика» и ликвидировать украинскую артиллерийскую установку расчетом орудия «Гиацинт-Б».

Также российские военнослужащие пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на южнодонецком направлении. Бойцы группировки сил «Восток» уничтожили ещё до десяти военных минометного расчета Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, российская армия на херсонской линии фронта ликвидировала до десяти украинских военных, а также две самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика».