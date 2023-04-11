Киев, 11 апреля, 2023, 05:25 — ИА Регнум. В Киевском национальном экономическом университете (КНЭУ) отменили лекцию бывшего советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Арестович

Он выразил разочарование и негодование решением студенческого академического совета вуза отменить его лекцию для учащихся после извинений за приглашение «одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества».

Арестович назвал учащихся сборищем трусов. При этом, по его мнению, порядка 97% из них думают иначе, но боятся даже посмотреть в противоположную сторону.

В своем Telegram-канале экс-советник написал, что «цифровое общественное мнение Украины — это замкнутый круг бегущих друг за другом и гальванизирующих друг от друга» трусов.

Арестович добавил, что с предложением провести лекцию для студентов к нему на улице подошёл учащийся вуза, который позже и сообщил об отказе от мероприятия.

Как передавало ИА REGNUM, по мнению Арестовича, Украине нужно сменить главу государства Владимира Зеленского, чтобы избавить страну от коррупции. Также он высказал мнение, что конфликт на Украине может завершиться не так, как этого ждут её граждане.