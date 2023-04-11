Вернувшийся из украинского плена боец ВС РФ рассказал о пытках гвоздодёром

Москва, , 05:19 — REGNUM Киевские боевики пытают российских пленных с помощью гвоздодёра. Об этом 10 апреля рассказал «Известиям» вернувшийся из плена Александр.

Работа артиллерии ВС России в ходе СВО Министерство обороны России

«Три дня гвоздодёром, это жуткая история. Бьют, пока сознание не потеряешь», — признался Александр, добавив, что его «гвоздодёром били тщательно и больно».

При этом он отметил, что «были и нормальные люди, и очень дурацкие».

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны РФ опубликовало 10 апреля кадры возвращения российских бойцов из украинского плена. На видео автобус, который доставил военных на территорию России.