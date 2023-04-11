Forbes: ОАЭ могут оказаться следующей страной, которая избавится от США

Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Объединённые Арабские Эмираты могут оказаться следующими в списке тех стран, которые выпадут из геополитической орбиты США. Своим мнением с Forbes поделился американский обозреватель Кеннет Рапоза.

ОАЭ Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Колумнист указал на начало развития ситуации: всё началось с Саудовской Аравии.

«Во время визита в Эр-Рияд в июле 2022 года президента Байдена встретили прохладно, если даже не холодно. Затем саудовцы выбрали Китай в качестве посредника в их сближении с Ираном. Следующими идут Эмираты», — заявил Рапоза.

ОАЭ, как и Саудовская Аравия, брали пример с США, но на данный момент власти Абу-Даби будут действовать в интересах Эмиратов. По мнению обозревателя, они могут не соглашаться с США или даже порвать с ними по вопросам геополитического значения.

Отмечается, что президент ОАЭ Мохаммед бен Заид с прошлого лета не ответил на приглашение американского коллеги Джо Байдена приехать в Вашингтон и тот факт, что визит до сих пор не состоялся, свидетельствует о сложностях в отношениях между ОАЭ и американской администрацией.

«В качестве ключевого индикатора достаточно взглянуть на неудачу США в обеспечении соблюдения своих санкций против России. ОАЭ служат одним примером всеобщего «ухода» от западного лидерства», — привёл пример Киннет Рапоза.

Как сообщало ИА REGNUM, инвестировать в частную космическую компанию SpaceX, принадлежащую американскому бизнесмену Илону Маску, планируют Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.