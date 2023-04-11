Киев, 11 апреля, 2023, 04:40 — ИА Регнум. На Украине в ДТП погиб экс-депутат Верховной рады Владимир Стретович, который, по сообщению журналистки Мирославы Бердник, возглавлял захват храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Об аварии с участием Стретовича сообщил в соцсетях бывший депутат Рады Александр Доний. ДТП произошло ещё на прошлой неделе.

Захватом какого именно храма УПЦ командовал погибший экс-депутат, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, попытки захвата собора в Каменец-Подольском предпринимались уже несколько раз . Полиция отказывалась прийти на помощь священнослужителям. Противники УПЦ с 8 апреля просят сторонников раскольнической церкви приходить на штурм собора.

Зампредставителя Госдепартамента США Ведант Патель на тему нападения на объекты и прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сказал, что в Госдепе ничего об этом не знают, никакой информации он не видел и не читал.