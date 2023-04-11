«РВ»: крепкая броня танка Т-72БЗ выдержала прямое попадание снаряда ВСУ в ходе штурма Марьинки в ДНР

Марьинка, ДНР, , 04:15 — REGNUM «Военкоры Русской Весны» в Telegram-канале опубликовали видео, как основной российский танк Т-72Б3 во время штурма Марьинки выдержал прямое попадание снаряда ВСУ.

Танк Т-72Б3 Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Благодаря крепкой броне боевой машины танкисты выжили и благополучно были эвакуированы на базу», — написали под видео, на котором снаряд бьёт прямо в лоб танку.

Съёмку вели танкисты изнутри боевой машины. После мощного удара башня танка загорелась, но он остался на ходу.

Как сообщало ИА REGNUM, солдат ВСУ описал состояние сослуживцев после удара российских танкистов по украинским позициям словами «чудом выжили».