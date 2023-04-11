Марьинка, ДНР, 11 апреля, 2023, 04:15 — ИА Регнум. «Военкоры Русской Весны» в Telegram-канале опубликовали видео, как основной российский танк Т-72Б3 во время штурма Марьинки выдержал прямое попадание снаряда ВСУ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк Т-72Б3

«Благодаря крепкой броне боевой машины танкисты выжили и благополучно были эвакуированы на базу», — написали под видео, на котором снаряд бьёт прямо в лоб танку.

Съёмку вели танкисты изнутри боевой машины. После мощного удара башня танка загорелась, но он остался на ходу.

Как сообщало ИА REGNUM, солдат ВСУ описал состояние сослуживцев после удара российских танкистов по украинским позициям словами «чудом выжили».