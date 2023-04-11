Кременная, ЛНР, 11 апреля, 2023, 03:59 — ИА Регнум. Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) периодически идут в бой с целью прощупать оборону ВС России на кременском направлении фронта, рассказал РИА Новости один из бойцов отряда спецназа «Ахмат».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ДРГ пытаются, не так часто, но пытаются прощупать оборону, готовят контрнаступление, но мы их откидываем — на этом всё и заканчивается», — отметил военный, добавив, что бои длятся не более 15-20 минут.

Как передавало ИА REGNUM, 8 апреля на кременском участке фронта в Луганской Народной Республике бойцы Центрального военного округа и группировки «Отважные» взяли очередной опорный пункт украинских силовиков, который был обнаружен с квадрокоптера. Затем российские военные нанесли по объекту артиллерийские удары, а единственный оставшийся в живых на опорном пункте украинский солдат сдался в плен.