Вашингтон, 11 апреля, 2023, 03:55 — ИА Регнум. Бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Чэс Фримэн считает, что утечку секретных документов мог организовать человек, недовольный высказываниями о ситуации на Украине, которые расходятся с реальностью. Об этом он сказал РИА Новости.

Archive.defense.gov Пентагон

По мнению Фримэна, контраст между публичной пропагандой конфликта России с Украиной и удручающей реальностью на местах «очевидно беспокоит кого-то достаточно, чтобы скорректировать ситуацию через утечку».

Обнародованные документы показывают, что публичная бравада американских властей не имеет оснований и военные США знают, что в киевской армии большие потери, что признаёт Украина, но не в состоянии добиться превосходства в конфликте.

«Сюрпризом это стало только для тех, кто принимал украинскую и западную информацию за чистую монету», — добавил Чэс Фримэн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сеть попали секретные документы минобороны США, описывающие состояние украинских войск и планы НАТО по их укреплению.