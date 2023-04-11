Адвокат Фургала заявил о завершении следствия и ознакомления с материалами нового дела

Москва, , 03:38 — REGNUM Адвокат бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Михаил Карапетян заявил о завершении следствия и ознакомления с материалами дела о мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает 11 апреля ТАСС.

Сергей Фургал Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ближайшее время дело будет направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего будет определена подсудность, а затем материалы передадут в суд для рассмотрения по существу», — добавил адвокат.

Фигурантам дела, по словам защитника, вменяется совершение 17 эпизодов преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля суд присяжных признал экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным в организации покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского и в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Обвинение потребовало приговорить подозреваемого к 23 годам колонии строгого режима. 10 февраля суд приговорил экс-главу Хабаровского края Фургала к 22 годам тюрьмы. Адвокат Фургала потребовал отменить вынесенный приговор и заявил о намерении обжаловать его.