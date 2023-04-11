FT: в Лондоне не подтвердили версию с британским самолётом над Чёрным морем

Лондон, , 03:22 — REGNUM Недостоверной названа информация, появившаяся после утечки секретных данных Пентагона по поводу почти сбитого британского самолётам российским Су-27 осенью 2022 года. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник в оборонном ведомстве Соединённого Королевства.

Самолёт-разведчик RC-135W ВВС Великобритании Alan Wilson

По данным источника, «эти сообщения содержат неточности и не отражают того, что произошло в международном воздушном пространстве над Чёрным морем».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года истребители ВВС России перехватили британский самолёт в международном воздушном пространстве над Чёрным морем. Причём один из них приблизился к RC-135 Rivet Joint на расстояние 4 метра, написала газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть документы Пентагона.

В Великобритании заявили, что высказали свои опасения российской стороне. По словам министра обороны Бена Уоллеса, российское ведомство проинформировало, что инцидент произошёл из-за «технического сбоя» на борту истребителя Су-27.