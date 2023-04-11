Берлин, 11 апреля, 2023, 03:19 — ИА Регнум. В Германии нарастает недовольство огромным количеством беженцев и мигрантов. Участились массовые протесты. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Bwag Беженцы на пути в Германию

За прошедший год в Германию прибыло около миллиона украинцев. Отмечается, что в страну также активно едут мигранты из Афганистана и Сирии.

Немцы обеспокоены снижением уровня безопасности и возможным дефицитом жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии в течение последнего года резко выросло количество преступлений с «антиукраинским мотивом». Правоохранители зафиксировали оскорбления и угрозы, причинение материального ущерба и физические нападения.