Экс-аналитик ЦРУ Джиральди предположил, кто стоит за утечками данных в Пентагоне

Вашингтон, , 03:12 — REGNUM Действия одного человека в руководстве США могли привести к утечке секретных документов в Пентагоне, предположил в интервью РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, утечка, скорее всего, стала делом рук одного человека, чьи взгляды полностью расходятся с нынешней политикой властей США в сфере национальной безопасности.

Доступ к слитой в Сеть информации потенциально могли иметь сотни чиновников, для поимки преступника в скором времени вероятно задействуют полиграфы, сказал бывший сотрудник разведуправления.

В Пентагоне уже изучают личные дела сотрудников и ограничивают доступ к будущим брифингам подобного рода, поскольку случившееся может поставить под угрозу планируемые или уже реализуемые инициативы США, добавил Джиральди.

«Было бы ошибкой считать это серьёзной брешью в системе безопасности, если брать в расчёт фактический ущерб, выходящий за рамки столь серьёзного позора со стороны Пентагона», — заключил аналитик.

Ранее в Сеть попали секретные документы минобороны США, описывающие состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Пентагон расследует утечку этой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне готовы оказывать Киеву дальнейшую помощь «столько, сколько потребуется», несмотря на утечку секретных документов.