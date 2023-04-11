Москва, 11 апреля, 2023, 03:09 — ИА Регнум. Видеоблог на платформе YouTube «Абзац ТВ» опубликовал последнее интервью с погибшим в результате террористического акта в кафе Санкт-Петербурга блогером-журналистом Владленом Татарским (Максим Фомин).

Иван Шилов ИА REGNUM Владлен Татарский

Татарский 30 марта в разговоре с ведущей проекта «Так сказать» рассказал, как бойцы спецоперации относятся к сбежавшим за границу артистам. О певице, которую называли Примадонной, и подобных «творческих релокантах» военкор сказал жёстко: «Алла Пугачева… Все и так знали, что они предатели».

«Все приняли, что они против СВО. Все и так понимают, что это враги… Всю эту мышиную возню надо прекращать. Нужно, первое, лишить их авторских прав и собственности. Вообще всего их лишить, и всё», — выразил своё мнение Владлен Татарский.

Пользователи поддержали Татарского с его позицией по отношению к сбежавшим из России. Так Natalya написала, что «Пугачева, конечно, предатель» и сравнила певицу с «хабалкой».

Другой пользователь Ntalia Dahlenburg отметила, что Пугачева превратилась в «хамовитую хабалку» в один момент, и вспомнила случай, когда артистка ногой открыла дверь дорого автомобиля, вернувшись из Израиля.

«Даже с того света он разъясняет нам суть происходящего. Нам пора начинать перестраивать свои мозги! Идёт жестокая война против нас всех, и будь их воля, они бы нас уже уничтожили, не сортируя, кто за кого!» — призвал <Б>С<Н>1970.

Как сообщало ИА REGNUM, по подозрению в совершении теракта задержана Дарья Трепова, признавшаяся, что принесла в кафе статуэтку, которая впоследствии взорвалась.

В НАК назвали убийство военкора Владлена Татарского терактом, который организовали спецслужбы Украины.

Президент России Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно.