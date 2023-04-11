Глава ВТБ Костин предложил перезапустить приватизацию в Россию

Москва, , 02:37 — REGNUM Председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить в России процесс приватизации, которая неоднократно показала свою эффективность. Об этом говорится в авторской колонке банкира для РБК.

Андрей Костин Kremlin.ru

По его мнению, западные санкции повлияли на российскую экономику, а её рост могли бы обеспечить новые логистические коридоры, перезапуск целых отраслей промышленности и укрепление обороноспособности страны.

Деньги на эти цели можно найти с помощью нового этапа приватизации, наращивания объёма госдолга и распределения госбюджета, исходя из приоритетов экономики, пояснил Костин.

«Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность. Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал. Деньги в стране есть», — написал автор.

Перезапуск приватизации, по словам Костина, позволит успешно привлечь в бюджет средства, а также «даст мощный импульс расшивке тех «узких мест», где сегодня особенно важны готовность брать на себя риски, принимать быстрые и нешаблонные решения».

Глава ВТБ, кроме приватизации, предложил крупнейшим банкам более активно участвовать в приобретении облигаций федерального займа.

Ликвидные средства Фонда национального благосостояния — ещё один источник денег для экономики, считает Костин.

«Фокус на транспорте и логистике, сегменте высоких технологий и обороноспособности при сохранении социальной части бюджета включит экономический мотор. Мы долго запрягали. Пора ехать», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, правительством России сформирован перечень ключевых направлений технологического развития страны до 2030 года. В него в том числе включили производство лекарственных средств, атомное и нефтегазовое машиностроение, авиационную промышленность и разработки в энергетической сфере.