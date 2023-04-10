Ключи, Камчатский край, 11 апреля, 2023, 02:25 — ИА Регнум. В МЧС Камчатки предупредили о возможном после мощного извержения вулкана Шивелуч выпадении пепла в Мильковском, Быстринском, Тигильском, Елизовском районах и в Петропавловске-Камчатском. Создана специальная комиссия, которая выехала на место происшествия.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Выпадение пепла зависит от направления ветра.

В Усть-Камчатском районе наблюдается выпадение вулканического пепла в посёлках Ключи, Козыревск, а также селе Майском.

В посёлках Ключи и Козыревск отменили посещение школ и детских садов. Жителям по возможности рекомендовали оставаться дома.

Как отметил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Озеров, в посёлке Ключи такое масштабное выпадение пепла после извержения вулкана Шивелуч фиксировалось в 1964 году. Утром 11 апреля слой пепла достиг уже 8,5 см.

Спасатели сообщили, что закрыт проезд на участке автодороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск, со 153-го по 408-й км.

Специалисты с помощью спутниковых снимков зафиксировали огромное пепловое облако высотой 20 км над уровнем моря. Размер облака 400 на 270 км, оно распространяется на запад и на юг Камчатки и растянулось уже на 500 км.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке, рядом с посёлком Ключи, ночью 11 апреля произошло мощное извержение вулкана Шивелуч — ему присвоен наивысший, красный код авиационной опасности.