После извержения вулкана Шивелуч пепловое облако растянулось на 500 км
На Камчатке после извержения вулкана Шивелуч впервые за 60 лет выпало более восьми см пепла
Ключи, Камчатский край, 11 апреля, 2023, 02:25 — ИА Регнум. В МЧС Камчатки предупредили о возможном после мощного извержения вулкана Шивелуч выпадении пепла в Мильковском, Быстринском, Тигильском, Елизовском районах и в Петропавловске-Камчатском. Создана специальная комиссия, которая выехала на место происшествия.
Выпадение пепла зависит от направления ветра.
В Усть-Камчатском районе наблюдается выпадение вулканического пепла в посёлках Ключи, Козыревск, а также селе Майском.
В посёлках Ключи и Козыревск отменили посещение школ и детских садов. Жителям по возможности рекомендовали оставаться дома.
Как отметил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Озеров, в посёлке Ключи такое масштабное выпадение пепла после извержения вулкана Шивелуч фиксировалось в 1964 году. Утром 11 апреля слой пепла достиг уже 8,5 см.
Спасатели сообщили, что закрыт проезд на участке автодороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск, со 153-го по 408-й км.
Специалисты с помощью спутниковых снимков зафиксировали огромное пепловое облако высотой 20 км над уровнем моря. Размер облака 400 на 270 км, оно распространяется на запад и на юг Камчатки и растянулось уже на 500 км.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке, рядом с посёлком Ключи, ночью 11 апреля произошло мощное извержение вулкана Шивелуч — ему присвоен наивысший, красный код авиационной опасности.