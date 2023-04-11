РИА Новости: ВСУ прикрывают отход главных сил в Артёмовске неподготовленными солдатами

Артемовск, , 02:02 — REGNUM Для обороны Артёмовска власти Украины перебрасывают солдат без должной подготовки — в тыл параллельно отводятся основные силы, рассказал РИА Новости один из принимающих участие в специальной военной операции российских бойцов.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, неподготовленное пополнение ВСУ привозят на позиции по ночам. Бойцы не ориентируются и не знают, куда им нужно отступать при необходимости.

У собеседника агентства сложилось ощущение, что ВСУ придерживают передние фланги, пока тылы оттягиваются.

«Скорее всего, подразделения, которые в городе остались, они просто выходят. Планомерно или нет, непонятно», — пояснил военный.

Как передавало ИА REGNUM, ранее командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский посетил на артёмовском направлении наиболее «горячие» участки фронта. Он признал, что ситуация в Артёмовске для украинских войск является сложной, идут ожесточённые бои.