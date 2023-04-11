Сын певицы Валерии Арсений оказался под капельницей из-за отравления

Москва, , 01:55 — REGNUM Третий ребёнок певицы Валерии, 24-летний сын Арсений Шульгин написал в соцсетях под опубликованным фото с капельницей, что отравился.

Морепродукты NadineDoerle

Парень признался, что отравился морепродуктами так, что потребовалась помощь врачей.

«Гребешки и улитки не всегда бывают свежими. Такая вот история», — пояснил своё состояние блогер Шульгин.

Он пока не сказал, где ему подали некачественный продукт — спросил у подписчиков, нужно ли называть это место, отметив, что он сам не конфликтный.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске произошел инцидент с отравлением мухоморами. Пострадавшим оказался депутат краевого законодательного собрания Денис Терехов. Он был госпитализирован в реанимацию.