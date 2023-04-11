Госдеп США: главы МИД стран G7 обсудят в Японии ядерное разоружение и Украину

Вашингтон, , 01:42 — REGNUM В Японии в ходе встречи с главами внешнеполитических ведомств стран «Группы семи» (G7) госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит ядерное разоружение и нераспространение, продовольственную и энергетическую безопасность, продвижение концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента Ведант Пател.

Энтони Блинкен Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, страны «Большой семёрки» едины в стремлении призвать Россию к ответу по поводу проведения специальной военной операции на Украине.

«Я не сомневаюсь, что это будет предметом обсуждения, что наши партнёры по G7 сохранят единство и будут поддерживать контакт по данному вопросу», — сказал Пател.

Встреча глав МИД стран G7 запланирована на 16–18 апреля в городе Каруидзава в префектуре Нагано.

Как сообщало ИА REGNUM, США подталкивают страны — участницы G7 к совместным действиям против Китая, если он будет оказывать экономическое давление на членов «Большой семёрки». В США считают, что объединение с европейскими союзниками сдержит Пекин от применения экономического давления.