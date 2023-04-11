Байден в США отменил действующий режим ЧС из-за пандемии коронавируса

Вашингтон, , 01:36 — REGNUM В США с 11 апреля отменён режим чрезвычайной ситуации, действующий более трёх лет из-за COVID-19. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Коронавирус в США The National Guard

Отмечается, что американский лидер Джо Байден подписал закон, который отменяет режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС действовал в Штатах с 31 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирусная инфекция привела к повреждению мозга у двоих детей, рожденных в США от матерей, переболевших во время беременности COVID-19. Один из детей скончался.