Боец «Ахмата»: киевские силовики в первую очередь с поля боя забирают тела иностранных наёмников

Москва, , 01:24 — REGNUM Украинские военные в первую очередь забирают тела убитых иностранных наёмников. Об этом РИА Новости рассказал один из бойцов спецназа «Ахмат». Конкретно он говорил о британских военных.

Инструктор США в ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

По словам спецназовца, киевские силовики забирают чаще всего наёмников, а соотечественников оставляют на поле боя.

«К своим относятся как к мясу, не знаю, как ещё выразиться», — добавил боец.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранные наемники должны покинуть Украину из-за угрозы их гибели на фоне возможного поражения ВСУ уже в конце лета или начале осени 2023 года. Так считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.