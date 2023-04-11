Минобороны РФ: Запад не договаривает о подвиге Красной Армии при освобождении Освенцима

Москва, , 01:12 — REGNUM Подвиг Красной Армии при освобождении лагеря смерти Аушвиц в Освенциме на Западе пытаются всячески принизить, заявили в Минобороны России.

Газовая камера. Освенцим (Аушвиц) Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM

По официальным данным, при освобождении Освенцима погибли от 200 до 350 бойцов и командиров советской армии.

«В Польше, например, объявили, что Освенцим освободили «украинцы» (по названию 1-го Украинского фронта). После опровержения данного тезиса был выдвинут другой: якобы Красная Армия медлила с освобождением лагеря, из-за чего количество погибших узников выросло на «тысячи человек», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны напомнили, что Россия не приглашена на мероприятия в честь освобождения Освенцима и Бухенвальда.

К Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей Минобороны запускает специальный раздел «Звериное лицо фашизма» с публикациями архивных материалов, среди которых акты, показания бывших узников, официальные заявления, донесения, сводки, газетные статьи и фотографии.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, необходимо чтить не только память жертв Холокоста, но и бойцов, освобождавших нацистские концлагеря. То, что увидели воины Красной Армии в концлагере Аушвиц-Биркенау в Освенциме, несравнимо по силе воздействия ни с чем, а потому нужно говорить об этих событиях в своих семьях, глядя на эти фотографии, и рассказать об этом детям, так как такими вещами должны заниматься не только государства.