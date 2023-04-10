Вашингтон, 11 апреля, 2023, 01:06 — ИА Регнум. Власти США ждут, что Вьетнам и другие страны сократят закупки вооружения из России. Об этом заявил 10 апреля на спецбрифинге по поездке госсекретаря Энтони Блинкена его помощник по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

По словам чиновника, ведётся «диалог с вьетнамскими партнёрами по всему миру», чтобы подобные страны «диверсифицировали свои оборонные закупки, отходя от России».

Отмечается, что США чётко высказали свою позицию союзникам.

«Я оставлю Вьетнаму и моим друзьям прокомментировать свои взгляды и свою позицию. Но мы, конечно, дали очень чётко понять, какова наша позиция по этому вопросу», — пояснил Критенбринк, добавив, что он очень оптимистично настроен и уверен, что «поездка госсекретаря ещё больше усилит, укрепит и углубит партнёрство».

Как сообщало ИА REGNUM, в течение ближайших недель может начаться наступление ВСУ на фронте. Об этом 7 апреля заявил Энтони Блинкен.

По его мнению, США и остальные страны Запада должны сохранять «беспрецедентное давление с помощью санкций и экспортного контроля» до момента, пока Россия не изменит свою политику.