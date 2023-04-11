Небензя заявил о распространении переданного ВСУ западного оружия за пределами Украины

Вашингтон, , 00:46 — REGNUM Арсеналы организованной преступности в европейских и африканских странах пополняются западным оружием, которым накачивается Украина, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

РФ ранее обращала внимание на то, что «накачка» ВСУ западным оружием чревата его распространением среди оргпреступности и террористов, теперь это подтверждают факты, указал он.

«Это поставляемое западными странами на Украину оружие расползается по всему миру и уже оказывается на вооружении боевиков», — отметил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки военной техники Киеву осуществляют в секретном режиме страны Запада, считает полковник запаса Герой России Александр Никишин. Секретность поставок может быть связана ещё и с намерением избежать сложностей при транспортировке вооружения на Украину, а также чтобы лишний раз не вызвать гнев у России.