Вашингтон, 11 апреля, 2023, 00:46 — ИА Регнум. Арсеналы организованной преступности в европейских и африканских странах пополняются западным оружием, которым накачивается Украина, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

РФ ранее обращала внимание на то, что «накачка» ВСУ западным оружием чревата его распространением среди оргпреступности и террористов, теперь это подтверждают факты, указал он.

«Это поставляемое западными странами на Украину оружие расползается по всему миру и уже оказывается на вооружении боевиков», — отметил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки военной техники Киеву осуществляют в секретном режиме страны Запада, считает полковник запаса Герой России Александр Никишин. Секретность поставок может быть связана ещё и с намерением избежать сложностей при транспортировке вооружения на Украину, а также чтобы лишний раз не вызвать гнев у России.