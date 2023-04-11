Пленный солдат ВСУ рассказал о вербовке украинскими нацбатальонами подростков в соцсетях

Москва, , 00:43 — REGNUM Украинские националистические батальоны в соцсетях вербуют детей, а при достижении ими совершеннолетия с оружием отправляют в зону боевых действий. Об этом ТАСС 10 апреля рассказал бывший солдат 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Евгений Ганжала.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Мужчина добровольно сдался в плен российским военным во время боёв за Мариуполь год назад.

По словам военнопленного, батальоны, которые шли воевать, создавали свои патриотические группы: «Правый сектор», «Азов», «Айдар» (экстремистские и террористические организации, запрещенные в России). Они занимались вербовкой подростков разных в националистических группах.

«Считаю, что это ненормально, когда вербуют молодёжь, в 15-16 лет забивают национальными идеями, а потом, когда они достигают 18-летия, им дают в руки оружие и отправляют на войну», — признался Ганжала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму задержали 39-летнего гражданина Украины, который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования. Он в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на Украине вооруженное формирование.