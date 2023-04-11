Госдеп США признал подозреваемого в шпионаже Гершковича незаконно удерживаемым в России

Вашингтон, , 00:29 — REGNUM Статусом «незаконно удерживаемого» лица наделил госсекретарь США Энтони Блинкен арестованного в России журналиста американского издания Wall Street Journal Эвана Гершковича. Журналистика не является преступлением, говорится в заявлении Госдепартамента.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Присвоение данного статуса предполагает, что дело Гершковича перейдёт в ведение спецпосланника президента США по делам заложников. Кроме того, оно расширяет полномочия Госдепартамента в части оказания давления на страну, где такое лицо удерживается, с целью добиться его освобождения.

Ведомство вправе «создавать дипломатические коалиции, наращивать давление в прессе» и добиваться регулярного консульского доступа.

По словам первого заместителя пресс-секретаря госдепартамента Веданта Пателя, Россия направила США уведомление об аресте Гершковича, но консульского доступа к нему до сих пор нет. РФ нарушает двусторонние договоренности и международные нормы в сфере консульских отношений, считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта журналиста The Wall Street Journal Гершковича задержали в России по подозрению в шпионаже и на два месяца заключили под стражу. Спецслужбы располагают данными о сборе репортёром сведений, составляющих в России государственную тайну. Сам журналист категорически отвергает обвинение следователей в шпионаже в интересах США.