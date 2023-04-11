Премьер-министр Израиля Нетаньяху отрицает поставки на Украину оружия

Тель-Авив, Израиль, , 00:05 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя утечку секретных данных Пентагона, опроверг принятие решения о поставках оружия Украине.

Биньямин Нетаньяху Kremlin.ru

«Касаемо сообщений о летальном вооружении для Украины, я не знаю, на чём основаны эти сообщения. Мы решили им помогать в гуманитарных вопросах, в делах гражданской обороны», — сказал политик.

Нетаньяху также отметил, что не представляет, как может быть урегулирован украинский конфликт, но постарается сделать «всё возможное» для его разрешения.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации американского телеканала CNN, в попавших в Сеть секретных документах Пентагона имеются сценарии поставок Израилем летального оружия киевскому режиму. Так, в одном из документов говорится, что Иерусалим, «вероятно, рассмотрит возможность предоставления летальной помощи Украине под усиленным давлением США или в случае предполагаемого ухудшения» отношений с Россией.