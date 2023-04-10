Минобороны Украины пригласило иностранных пилотов F-16 воевать на стороне киевского режима

Киев, , 23:52 — REGNUM Министр обороны Украины Алексей Резников ждёт иностранных пилотов истребителей F-16 для участия в военных действиях с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Пятый».

F-16 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Резников сказал, что если в союзных странах найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16, то «иностранный легион готов открыть двери».

Ранее командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявил, что получение Киевом американских истребителей F-16 отсеет целый набор проблем, с которыми столкнулись ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, эстонские власти не исключают возможности приобрести американские самолёты F-16 для того, чтобы затем передать их Украине. Об этом 8 апреля сказал министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.