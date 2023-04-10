В МХТ сообщили, что Данила Козловский не примет участия в постановках в апреле и мае

Москва, , 23:46 — REGNUM Актёр Данила Козловский не был заявлен в постановках Московского художественного театра имени А. П. Чехова, запланированных на апрель и май, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Данила Козловский Svklimkin

В спектакле «Поколение Маугли» 16 апреля и 14 мая роль Балу играют Тимур Родригез и Дмитрий Сумин, а репертуар на июнь–июль пока не сформирован, уточнили в театре.

Как сообщало ИА REGNUM, осудивший специальную военную операцию Данила Козловский не увольнялся из Малого драматического театра и продолжает играть в трёх спектаклях. Он занят в спектаклях репертуара «Вишнёвый сад», «Гамлет», «Коварство и любовь».

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил обращение на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева с просьбой проверить актёра Данилу Козловского на экстремизм после публичных призывов к антиправительственным акциям и поддержке идей Алексея Навального.

Ранее Бородин отправил аналогичное обращение на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова.