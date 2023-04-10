Москва, , 23:29 — REGNUM Запланированные в апреле концерты Дианы Арбениной и рок-группы «Ночные снайперы» в ряде российских городов отменены. Об этом во время онлайн-концерта на своем YouTube-канале заявила певица.

Диана Арбенина Дарья Драй © ИА REGNUM

«Все города, которые стояли у нас в апреле, куда мы хотели приехать, побоялись проводить концерты», — пояснила Арбенина.

По её словам, выступления группы отменены в Ульяновске, Чебоксарах, Перми, Уфе, Ижевске, Казани.

Корреспонденту ИА REGNUM в беседе 10 апреля в ДК «Металлург» Ижевска заявили, что администрация города не просила отменять чьи-то концерты, решение будет за организаторами мероприятия.

При этом с сайта ижевского Дома культуры пропал концерт Арбениной. В соцсетях также нет публикаций, хотя утром ещё были.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной отмены концертов, по данным СМИ, стала позиция Арбениной относительно спецоперации и ситуации на Украине. Однако сама артистка открыто не высказывалась о происходящем. Тем не менее певица выпустила песню под названием «Не молчи». Слушатели заметили, что композиция критикует военные действия.

На одном из своих концертов Арбенина на вопрос зрителя об отношении к СВО ответила цитатой Анны Ахматовой: «Нет, и не под чуждым небосводом, И не под защитой чуждых крыл, Я была тогда с моим народом, Там, где мой народ, к несчастью, был…».

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания Арбениной по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Он отметил, что нужно отреагировать в связи с публичностью певицы.