Москва, 10 апреля, 2023, 23:21 — ИА Регнум. «Росатом» требует от компании Fennovoima, которая в 2022 году в одностороннем порядке разорвала контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии, досрочно вернуть заём на 920,5 млн евро. Об этом сообщается в опубликованном 10 апреля отчёте группы «Атомэнергопром» по Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) за 2022 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Росатом

В международных арбитражах рассматриваются иски организаций «Атомэнергопрома» на общую сумму около 3 млрд евро из-за разрыва Финляндией этого контракта. Дополнительно организации группы заявили требования о досрочном возврате займа, предоставленного Fennovoima Oy.

Заём в размере 920,5 млн евро был выдан компании для финансирования строительства АЭС «Ханхикиви-1». Также Россия выступила с требованием компенсировать стоимость принадлежащих ей акций Fennovoima в связи с расторжением акционерного соглашения.

Fennovoima почти год назад сообщила, что расторгла контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Проектом было предусмотрено строительство одноблочной АЭС мощностью 1200 МВт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия примет в ответ на вступление Финляндии в НАТО такие контрмеры, которые она посчитает нужными. Об этом 4 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.