В Запорожской области правоохранители задержали агента Главного управления разведки Украины

Мелитополь, , 23:07 — REGNUM Сотрудники МВД России задержали в Запорожской области агента Главного управления разведки Украины. Об этом журналистам 10 апреля рассказал представитель силовых структур.

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Установлено, что задержанный мужчина передавал сведения о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях. Он «сливал» расположения мест массового скопления мирных жителей.

По словам правоохранителя, задержанный знал, что эти данные будут использованы для совершения терактов и артобстрелов. Следствие проверяет его на причастность к обстрелам киевскими боевиками Мелитополя 29 марта и 2 апреля 2023 года.

Известно. что подозреваемый является гражданином Российской Федерации. В Запорожье приехал по заданию агента ГУР Украины. Связь с ним установили в Telegram, он заполнил анкету для вступления в террористическую организацию легион «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За каждый свой донос в Мелитополе он получал около 2,5 тыс. рублей.

По словам сотрудника правоохранительных органов, киевские спецслужбы выбирают либо асоциальные, маргинальные личности, как задержанный, либо применяют угрозы и шантаж.

Подозреваемый в свои 22 года имеет условную судимость за побои и угрозы убийством.

«За нарушение правил условного наказания он был объявлен в РФ в федеральный розыск и, уже находясь в нём, стал участником террористической организации и пособником ее куратора — ГУР Украины», — пояснил сотрудник правоохранительных органов.

Согласно действующему законодательству, ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет. В случае принятия поправок, ужесточающих ответственность, он может получить пожизненное заключение.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащего бригады военно-морских сил Украины задержали в Одесской области, обвинив в государственной измене.