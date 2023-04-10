Вашингтон, 10 апреля, 2023, 23:02 — ИА Регнум. Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет», которые существенно превосходят американские «Джавелины», уничтожат западные бронемашины противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), рассказал в интервью Newsweek эксперт Гай Мак-Кардл.

Mike1979 Russia ПТРК 9M133 «Корнет-Э»

«ПТРК 9М133 «Корнет» практически идентичны нашим «Джавелинам», но обладают в два раза большей эффективной дальностью, что позволит увеличить дистанцию при стрельбе по противнику», — отметил он.

Поставленные на Украину западные машины имеют динамическую защиту, но для российских установок это не станет преградой, добавил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора, состоящие на вооружении российской армии ПТРК сожгут западные танки Leopard и Abrams, передаваемые Киеву для наступления. По его словам, дальность полёта ракеты комплекса «Корнет» составляет более пяти тысяч метров. Когда ракета долетает до цели, то она гарантированно поражает любую бронетехнику, подчеркнул Макгрегор.