В Минобороны Болгарии заявили, что не собираются бесплатно передавать Украине истребители МиГ-29

София, , 22:40 — REGNUM В Минобороны Болгарии подтвердили факт переговоров о передаче Киеву истребителей МиГ-29 с условием, что западные союзники поставят стране более современные самолёты. Об этом сказано в заявлении ведомства, опубликованном 10 апреля на официальном сайте.

Болгария Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что министерство обороны не проводило переговоров о безвозмездном предоставлении истребителей МиГ-29 Киеву.

«Подобное решение привело бы к дефициту, что противоречит Конституции и Закону об обороне и вооруженных силах», — сообщается в документе.

С конца 2022 года шли переговоры о возможности реализации так называемых «треугольных сделок по замене части наличного вооружения на совместимое от союзных государств, без утраты боевых способностей».

Сейчас у Болгарии есть 16 истребителей, при этом только шесть в рабочем состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Болгарии Илияна Йотова считает, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров