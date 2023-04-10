Вашингтон, 10 апреля, 2023, 22:38 — ИА Регнум. В Вашингтоне готовы оказывать Киеву дальнейшую помощь «столько, сколько потребуется», несмотря на утечку секретных документов, заявил 10 апреля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Что касается вашего вопроса насчет того, повлияла ли данная утечка на наши планы оказывать помощь Украине, то ответ отрицательный», — ответил Кирби в ходе брифинга.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утечки секретных документов Пентагона достаточно интересные, их все изучают, анализируют и обсуждают.

По данным газеты The Wall Street Journal, секретные документы Пентагона и американской разведки впервые попали в Сеть задолго до привлечения внимания общественности. Они содержали информацию об Украине, а также перехваченные сообщения о союзниках США, в частности Израиле и Южной Корее.