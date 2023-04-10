В США заявили о «высокой напряжённости» в отношениях с Китаем

Вашингтон, , 22:26 — REGNUM В отношениях с Китаем в США отмечают «высокую напряжённость». В Вашингтоне планируют в подходящее время провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил 10 апреля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, президент США Джо Байден ждёт возможности провести новый телефонный разговор с Си Цзиньпином.

«Важно сохранять каналы коммуникации открытыми. Напряженность, определенно, находится на высоком уровне. Мы хотели бы, чтобы эти отношения стали лучше. Когда настанет подходящий момент для разговора двух лидеров, он состоится», — сказал Кирби.

Отмечается, что в США сейчас повторно прорабатывают возможность визита госсекретаря Энтони Блинкена в КНР, а также «министров финансов и торговли США для обсуждения экономических вопросов».

Как сообщало ИА REGNUM, США хотят назначить новую дату для поездки и для визитов других высокопоставленных американских чиновников, а также договориться о телефонном разговоре Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Однако Пекин не настроен на дипломатические контакты с Вашингтоном и не даёт согласия на предложение о новой встрече.