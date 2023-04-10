В США заявили о «высокой напряжённости» в отношениях с Китаем
В США заявили о «высокой напряжённости» в отношениях с Китаем
Вашингтон, 10 апреля, 2023, 22:26 — ИА Регнум. В отношениях с Китаем в США отмечают «высокую напряжённость». В Вашингтоне планируют в подходящее время провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил 10 апреля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, президент США Джо Байден ждёт возможности провести новый телефонный разговор с Си Цзиньпином.
«Важно сохранять каналы коммуникации открытыми. Напряженность, определенно, находится на высоком уровне. Мы хотели бы, чтобы эти отношения стали лучше. Когда настанет подходящий момент для разговора двух лидеров, он состоится», — сказал Кирби.
Отмечается, что в США сейчас повторно прорабатывают возможность визита госсекретаря Энтони Блинкена в КНР, а также «министров финансов и торговли США для обсуждения экономических вопросов».
Как сообщало ИА REGNUM, США хотят назначить новую дату для поездки и для визитов других высокопоставленных американских чиновников, а также договориться о телефонном разговоре Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Однако Пекин не настроен на дипломатические контакты с Вашингтоном и не даёт согласия на предложение о новой встрече.