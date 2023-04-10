Президенту Путину представили соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии

Москва, , 22:15 — REGNUM Правительство России представило президенту Владимиру Путину для внесения на ратификацию в Государственную думу и Совет Федерации соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом правительство РФ одобрило соглашение между Россией и Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны.

Соглашение было подписано в Москве 16 августа 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 апреля провели в Кремле заседание Высшего госсовета Союзного государства. На нём обсуждали двустороннее сотрудничество России и Белоруссии и вопросы безопасности Союзного государства.