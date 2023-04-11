Москва, , 07:20 — REGNUM Московская техническая школа (МТШ) и Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева (РХТУ) представили новую программу повышения квалификации по направлению «Аддитивные технологии», рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

МТШ запустила программу повышения квалификации по аддитивным технологиям Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Мы активно развиваем данную сферу, поскольку видим в ней высокий потенциал для отрасли, а как следствие, и экономики города. Поэтому МТШ совместно с Российским химико-технологическим университетом имени Менделеева пополнила свою образовательную базу и запустила программу повышения квалификации по аддитивным технологиям», — заявил Овчинский.

Он добавил, что на сегодняшний день это одно из перспективных направлений промышленного сектора, благодаря которому можно производить изделия из металла и пластика высокой сложности.

Новая программа рассчитана как на специалистов в этой области, так и на тех, кто желает узнать больше об аддитивных технологиях. За 16 академических часов слушатели изучат основные современные концепции технологий, узнают о моделировании и необходимых вычислительных методах, а также освоят программное обеспечение 3D-печати.