Глава УПЦ митрополит Онуфрий призвал верующих в Хмельницкой области защищать святыни

Хмельницкий, Украина, , 21:55 — REGNUM Глава Украинской православной церкви митрополит Онуфрий в обращении к верующим Хмельницкой области 10 апреля призвал их продолжать защищать святыни, но ненасильственным способом.

Глава УПЦ Онуфрий © Анна Марченко/ТАСС

Ранее власти Хмельницкой области запретили деятельность УПЦ в регионе, а также расторгли договоры аренды участков, на которых расположены храмы. Ещё не захваченные здания штурмуют радикалы и раскольники.

Аналогичное решение ранее приняли власти Львовской области, а 10 апреля — власти Ровненской области. Также они обратились к Верховной раде с призывом запретить деятельность УПЦ на всей территории Украины.

«Мы не должны опускать руки, быть пассивными, мы должны защищать свои святыни, законными методами отстаивать свои храмы и монастыри и при этом не держать злобы на тех, кто обижает и оскорбляет нас», — сказал Онуфрий.

9 апреля сообщалось о попытке раскольников захватить кафедральный собор УПЦ в Каменце-Подольском Хмельницкой области. Попытка была пресечена верующими, однако уже 10 апреля начался новый штурм.