Берлин, 10 апреля 2023, 22:01 — REGNUM Точное местонахождение 300 миллиардов евро заблокированных средств из России неизвестно Еврокомиссии. Об этом сообщило 10 апреля немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Замороженные деньги
Замороженные деньги
Steve Johnson

Где находятся эти активы, в Евросоюзе пытаются установить с ноября 2022 года. Деньги хотят направить «на восстановление Украины», но не могут их найти.

«Прошло пять месяцев, и цифра «300 миллиардов» кажется все более зловещей. Европейская комиссия до сих пор точно не знает, где находятся эти деньги», — сообщается в немецкой газете.

После заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможности передать Украине замороженные российские средства «лишились покоя» 45 депутатов Европарламента, также говорится в статье. Их обращение к главе Евросовета Шарлю Мишелю о местонахождении активов было безрезультатным: там ответили, что ничего не знают об этом. Депутат Европарламента Урмас Паэт назвал эту ситуацию странной.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году доходы от налогообложения замороженных российских активов в Бельгии составили 625 миллионов евро (порядка 55 миллиардов рублей). Эти поступления в бюджет Бельгии названы «непредвиденными». Всего заморожены €250 миллиардов (около 22 триллионов рублей) средств, принадлежащих россиянам. Активы размещались через международный депозитарий Euroclear.