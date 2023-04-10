Süddeutsche Zeitung: Еврокомиссия не знает, где находятся замороженные миллиарды российских активов

Берлин, , 22:01 — REGNUM Точное местонахождение 300 миллиардов евро заблокированных средств из России неизвестно Еврокомиссии. Об этом сообщило 10 апреля немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Замороженные деньги Steve Johnson

Где находятся эти активы, в Евросоюзе пытаются установить с ноября 2022 года. Деньги хотят направить «на восстановление Украины», но не могут их найти.

«Прошло пять месяцев, и цифра «300 миллиардов» кажется все более зловещей. Европейская комиссия до сих пор точно не знает, где находятся эти деньги», — сообщается в немецкой газете.

После заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможности передать Украине замороженные российские средства «лишились покоя» 45 депутатов Европарламента, также говорится в статье. Их обращение к главе Евросовета Шарлю Мишелю о местонахождении активов было безрезультатным: там ответили, что ничего не знают об этом. Депутат Европарламента Урмас Паэт назвал эту ситуацию странной.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году доходы от налогообложения замороженных российских активов в Бельгии составили 625 миллионов евро (порядка 55 миллиардов рублей). Эти поступления в бюджет Бельгии названы «непредвиденными». Всего заморожены €250 миллиардов (около 22 триллионов рублей) средств, принадлежащих россиянам. Активы размещались через международный депозитарий Euroclear.