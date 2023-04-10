Украина, 10 апреля, 2023, 21:36 — ИА Регнум. Власти Украины продолжают бросать в Артёмовск всё новые неподготовленные силы, одновременно отводя основные подразделения в тыл, рассказал 10 апреля РИА Новости один из российских бойцов, принимающих участие в специальной военной операции.

Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина/ТАСС Артёмовск

Вероятно, неподготовленные солдаты нужны именно для того, чтобы прикрыть уход основных сил в тыл, полагает он.

«Такое ощущение, что, может, придерживают передние фланги, пока тылы оттягиваются. Скорее всего, подразделения, которые в городе остались, просто выходят. Планомерно или нет, непонятно», — сказал собеседник агентства.

Ранее 10 апреля врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о своей поездке в Артёмовск. «Противник не жалеет ни город, ни своих, гонит в мясорубку», — рассказал Пушилин в видеообращении, записанном на улицах города.

Уже более 75% территории Артёмовска находится под контролем российских сил, добавил врио главы ДНР. При этом, по его словам, говорить о сроках полного освобождения города рано, поскольку в западной части Артёмовска ещё идут ожесточённые бои.