Киев, 10 апреля, 2023, 21:41 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины заочно обвинила еще 56 депутатов Госдумы в «посягательстве на территориальную целостность» страны. В этот список в том числе попали возглавляющий комитет Госдумы по обороне Андрей Картаполов, олимпийские чемпионы Светлана Журова и Вячеслав Фетисов, сообщили 10 апреля в пресс-службе СБУ.

СБУ

Обвинения предъявлены в соответствии с уголовным кодексом Украины. Документы переданы в суд. По заявлению СБУ, если россиян осудят, им грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В перечне тех, на кого составлены заочные обвинительные акты, также первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев, заместитель руководителя комитета по экономической политике Михаил Делягин и секретарь регионального отделения «Единой России» в Херсонской области Игорь Кастюкевич. Поводом для возбуждении в отношении них уголовных дел на Украине стало то, что они поддержали признание Донецкой и Луганской Народных Республик и выступили за сотрудничество с ними.

Украинские и западные эксперты ранее неоднократно критиковали власти и спецслужбы Украины за составление заведомо бессмысленных санкционных списков и ведение уголовных дел, обвиняемые по которым никогда не будут привлечены Киевом к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СБУ заочно предъявила обвинения находящемуся в России блогеру-миллионнику Юрию Подоляке. Дело в отношении него возбуждено по нескольким статьям, в том числе о госизмене.

Заочные обвинения также выдвинуты в отношении главы Росавиации Александра Нерадько. Его обвинили в предоставлении воздушных судов для перевозки российских военнослужащих, боеприпасов и вооружения.