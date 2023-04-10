Молдавия, 10 апреля, 2023, 21:06 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду 10 апреля в обращении к согражданам призвала их принять участие в митинге в поддержку евроинтеграции, который состоится 21 мая в центре Кишинёва.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС Майя Санду

«Продемонстрируем всему миру, что мы хотим строить Евросоюз у нас дома», — сказала Санду.

Президент Молдавии отметила, что за массовыми протестными митингами, которые проходят в стране уже несколько месяцев, стоят «преступные группы», которые хотят дестабилизировать ситуацию в республике и помешать её движению к вступлению в ЕС.

Санду призвала представителей всех проевропейских партий, а также гражданских активистов принять участие в подготовке и проведении предстоящего митинга, отметив, что в настоящее время «Молдавия находится перед важным историческим выбором».

Участники массовых акций протеста требуют снижения цен на основные продукты, а также тарифов на энергоресурсы. В связи с тем, что правительство игнорирует их требования, они также заявляют о необходимости его отставки.