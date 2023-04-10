Москва, 10 апреля, 2023, 21:09 — ИА Регнум. В Роскомнадзоре отреагировали на предложение замглавы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина разблокировать в России Twitter. Пока предпосылки для этого отсутствуют, отметили 10 апреля в пресс-службе ведомства.

Rutwitter.com Twitter

«Оснований для снятия ограничений с иностранных сервисов в настоящее время нет», — отметили в Роскомнадзоре, напомнив, что в соцсети не удалены 1,3 тыс. запрещённых материалов.

Там обратили внимание, что в этих постах в том числе есть контент с детской порнографией, информацией о наркотиках и суициде, призывами к организации массовых беспорядков, сообщениями экстремистских организаций и дезинформацией о ходе спецоперации. Подобную информацию назвали противоречащей российским морально-нравственным ценностям.

Деструктивный контент продолжает распространяться через соцсеть, также подчеркнули в ведомстве. Ещё одним важным моментом там назвали отсутствие недостатка у россиян в получении информации благодаря функционированию российских мобильных сервисов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Горелкин предложил разблокировать Twitter в России. Он считает, что эта соцсеть может стать удобной площадкой для объяснения западной аудитории позиции России. Депутат предложил пересмотреть установленный год назад запрет с учётом «новой политики нового руководства» Twitter.